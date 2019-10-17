Футбол

ProstoProSportProstoProSportСтало известно расписание матчей «Спартака» на турнире в США

В четверг стало известно, что 15 января соперниками красно-белых станет «Коринтианс», а 18 января российский клуб сразится с «Палмейрасом». Кроме этого трио, в турнире сыграет колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».
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Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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Опубликовано расписание матчей «Спартака» на январском турнире в США

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Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
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Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
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В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
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Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
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Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Более 30 человек скончались в США от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, а заболевших уже около 1,5 тысячи человек.
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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
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В Ватикане создали умные молитвенные четки

В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
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В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики

В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
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Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу

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Медведь напал на двух человек на Курилах

Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
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Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

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Какие безалкогольные напитки самые вредные, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что такие безалкогольные напитки, как газированная вода и кофе, самые вредные.
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В России запретят ездить без номеров на новых авто

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
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Физические упражнения могут снизить риск развития рака и ослабить его симптомы

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В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов

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Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

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Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
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Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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