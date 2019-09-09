Нападающий российской сборной стал игроком «Зенита» в 2015 году, перейдя из «Спартака» на правах свободного агента. В данный момент трансферная стоимость Дзюбы составляет 16 млн евро.

Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу

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