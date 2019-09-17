Футбол
Взгляд.руСтало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»
Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс08:40
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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Газета.Ru 14:08
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Коммерсантъ 02:37
Политика
Россия и Китай планируют создать аналог OneWeb
В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли сообщал агентству, что представители Китая на переговорах в Москве предложили «Роскосмосу» обсудить создание совместной спутниковой группировки, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет – аналог британской OneWeb и Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Rambler News Service 11:58
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Авто
Skoda представила обновлённый Skoda Rapid
Под капотом Skoda Rapid расположится 1,5-литровый атмосферный агрегат с отдачей в 110 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента.
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Пенс заявил, что США защитят себя и союзников в Персидском заливе
«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу», — подчеркнул Пенс.
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Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
РИА Новости 12:15
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Россиянин скончался в турецком отеле
Газета.Ru 12:12
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39 священников выступили в защиту фигурантов «московского дела»
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Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
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Эдвард Сноуден рассказал о своей тайной свадьбе в России
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Киберспорт
Пиковый онлайн League of Legends превысил восемь миллионов игроков
Riot Games сообщила, что ежедневное пиковое количество уникальных игроков в League of Legends достигает восьми миллионов.
CyberSport.ru 13:58
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Политика
Новых депутатов Мосгордумы привели к присяге
В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
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Происшествия
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Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
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Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
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