Футбол
Взгляд.руСтало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»
Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс08:40
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Юношеская лига УЕФА Группа G 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Авто
Продажи Renault Arkana через интернет провалились
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ЛигаNews.net 00:32
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
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Шоу-бизнес
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ФАН 09:07
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Экономика
ФАС предложила «Аэрофлоту» стать инкубатором по созданию лоукостеров
Федеральная антимонопольная служба России предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании «Победа».
BFM.ru 04:20
Происшествия
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Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян
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РБК 09:16
Политика
Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.
Известия 09:25
Армия и оружие
Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО
Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.
Газета.Ru 09:32
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму
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Rambler News Service 07:58
Общество
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика
Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем иностранным изданиям — британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation.
Lenta.ru 10:11