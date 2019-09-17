Футбол

Взгляд.руВзгляд.руСтало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.
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Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.
Спорт-Экспресс08:40

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Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Спорт-Экспресс08:40

Кокорин пошел на значительное понижение зарплаты. Раньше он зарабатывал в «Зените» 4 млн евро в год

Sports.ru07:44

Каждый гол на счету: Новая зарплата Кокорина в «Зените» будет зависеть от его результативности на поле

КП - Санкт-Петербург07:24

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Матч ТВ09:32

СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»

RT на русском09:41

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Sportbox.RU09:32

Стало известно, сколько Кокорин будет получать в «Зените»

РЕН ТВ09:53
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Сын Киркорова записался в академию ЦСКА

Мартин Киркоров, сын известного исполнителя Филиппа Киркорова, начал заниматься в академии московского ЦСКА.
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ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3 тысяч мирных жителей

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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
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В Петербурге одобрен проект трамвая из Купчино в Шушары и Славянку

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Юношеская лига УЕФА. «Зенит» проиграл «Лиону»

Юношеская лига УЕФА Группа G 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
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Стадион «Барселоны» могут дисквалифицировать из-за трансфера Гризманна

По информации европейских источников, стадион «Барселоны» «Камп Ноу» могут дисквалифицировать в качестве наказания за нарушения при трансфере нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес

Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.
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В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
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Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Происшествия

В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача

Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Экономика

ФАС предложила «Аэрофлоту» стать инкубатором по созданию лоукостеров

Федеральная антимонопольная служба России предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании «Победа».
BFM.ru 04:20
Политика

Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

RT на русском 10:05
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество

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Газета.Ru 01:56
Политика

Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.
РБК 09:16
Политика

Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.
Известия 09:25
Армия и оружие

Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО

Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.
Газета.Ru 09:32
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 07:58
Общество

Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу

Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29
Гаджеты

Первые обзоры iPhone 11 Pro называют камеру смартфона лучшей в мире

MobiDevices 10:37
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика

Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем иностранным изданиям — британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation.
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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