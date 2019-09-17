Футбол
Взгляд.руСтало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»
Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс08:40
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Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
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На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
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Уточнено происхождение земного кислорода
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«Барселона» и «Боруссия» сыграли вничью, Тер Штеген отразил пенальти
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«РБ Лейпциг» набрал три очка и возглавил группу G, в которой также выступают «Зенит» и «Лион».
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В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Девочка уверенно сообщила друзьям, что ее мама беременна, и скоро у нее появится сестренка.
MOS.news вчера в 23:00
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Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
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США расширили санкции против Венесуэлы
Ранее президент США Дональд Трамп ввел в отношении Венесуэлы санкции, подразумевающие блокировку активов правительства страны.
РБК 16:11
Футбол
«Аякс» на своем поле разгромил «Лилль»
«Аякс» одержал крупную победу над «Лиллем» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу
Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Местное время (г. Пермь) 02:25
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices вчера в 05:26
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
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Игуаин ударил тренера «Ювентуса» на тренировке
Газета.Ru 12:45
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Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru вчера в 09:04