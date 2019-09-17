Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.

с чего всё началось

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.

Стало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»

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