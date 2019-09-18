Футбол
News.ruЗарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн
Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона. Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.Спорт-Экспрессвчера в 08:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов
Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Интерфакс вчера в 23:30
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 16 сентября в 08:10
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Известия вчера в 13:35
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Российская газета 01:54
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 16 сентября в 15:31
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессора добавил, что если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20-30%).
РБК 02:28
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Общество
Самая холодная ночь сентября зафиксирована в Москве
Температура воздуха в Москве в ночь на 18 сентября опустилась до +6,4℃, эта ночь стала самой холодной с начала сентября.
Газета.Ru 02:27
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию
США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru вчера в 16:18
Армия и оружие
В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов
Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 19:44
Транспорт
Россиян захотели дважды наказывать за нарушения ПДД
Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что законопроект противоречит Конституции, поскольку предусматривает двойное наказание за одно и то же правонарушение: водитель будет обязан заплатить штраф, а затем купить страховку по более высокой цене.
Lenta.ru 01:01
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 16 сентября в 03:21
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Кино
Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма
Культуромания вчера в 13:31
Энергетика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Кино
«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате
Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
iReactor вчера в 23:44
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Наука
Ученые назвали фрукт, который омолаживает кровь
МедиаПоток вчера в 06:49
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM вчера в 19:23
Здоровье
Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей
Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
ТАСС 00:47
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Армия и оружие
В Сирии нашли пещеру, где «Белые каски» снимали фейковое видео
Сирийские войска обнаружили подземный бункер, в котором скандально известные "Белые каски" снимали фейковое видео.
РЕН ТВ вчера в 02:51
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40