Футбол
Взгляд.руСтало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»
Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс08:40
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
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Суд Москвы взыскал с экс-главы РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей
«Решением Симоновского суда Москвы с Аникеевой взыскано в пользу Российской федерации баскетбола в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением, 42 823 233 рубля 25 копеек, возмещения судебных расходов в сумме 60 тыс. рублей, а всего 42 883 233 рубля 25 копеек», — сказал собеседник агентства.
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
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Кинолента «Текст» с Александром Петровым может претендовать на «Оскар»
Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко с актером Александром Петровым в главной роли потенциально может быть выдвинут на кинопремию «Оскар».
iReactor вчера в 08:50
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Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
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Промышленники Колымы за 9 месяцев 2019 года добыли на 5,7 тонн золота больше, чем за тот же срок в прошлом году.
Московский Комсомолец Колыма 19:55
Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
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Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях
«Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.
Коммерсантъ 06:27
Футбол
Лион — Зенит 1:1
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
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США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Футбол
Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы
Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
Volgogradru 05:50
Армия и оружие
В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»
Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
Lenta.ru 17:17
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM вчера в 05:02
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Гаджеты
Стартовали предзаказы на Nokia 7.2
iXBT.com вчера в 04:36
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
BFM.ru 13:33
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