Футбол

Взгляд.руВзгляд.руСтало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон. Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.
Спорт-Экспресс08:40

Подробнее о событии

Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Спорт-Экспресс08:40

СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»

RT на русском09:41

Кокорин пошел на значительное понижение зарплаты. Раньше он зарабатывал в «Зените» 4 млн евро в год

Sports.ru07:44

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Матч ТВ09:32

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Sportbox.RU09:32

Стало известно, сколько Кокорин будет получать в «Зените»

РЕН ТВ09:53

Кокорин заработает больше двух миллионов евро по новому контракту с «Зенитом»

Невские Новости16:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:19, Вашингтон
Гаджеты

Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note

Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices вчера в 05:26
Политика

Пенс заявил о боевой готовности войск США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Хоккей

Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»

На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
Матч ТВ 13:18
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия

Суд Москвы взыскал с экс-главы РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей

«Решением Симоновского суда Москвы с Аникеевой взыскано в пользу Российской федерации баскетбола в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением, 42 823 233 рубля 25 копеек, возмещения судебных расходов в сумме 60 тыс. рублей, а всего 42 883 233 рубля 25 копеек», — сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 20:14
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

БТР сбил двух сотрудников Росгвардии под Смоленском

Газета.Ru 05:12
Кино

Кинолента «Текст» с Александром Петровым может претендовать на «Оскар»

Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко с актером Александром Петровым в главной роли потенциально может быть выдвинут на кинопремию «Оскар».
iReactor вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Экономика

Золота на Колыме нашли почти на 20% больше прошлогоднего

Промышленники Колымы за 9 месяцев 2019 года добыли на 5,7 тонн золота больше, чем за тот же срок в прошлом году.
Московский Комсомолец Колыма 19:55
Экономика

Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса

Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Политика

Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях

«Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.
Коммерсантъ 06:27
Футбол

Лион — Зенит 1:1

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Политика

США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Футбол

Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы

Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
Volgogradru 05:50
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

REGNUM 08:46
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
Lenta.ru 17:17
Политика

Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей

Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM вчера в 05:02
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Армия и оружие

Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Технологии

Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Интерфакс 05:09
Гаджеты

Стартовали предзаказы на Nokia 7.2

iXBT.com вчера в 04:36
Здоровье

В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов

В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Здоровье

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

BFM.ru 13:33
Шоу-бизнес

Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта (4), своим заявлением удивила преподавателей начальной школы Томаса Баттерси, где она учится вместе со старшим братом принцем Джорджем.
Lisa.ru вчера в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное