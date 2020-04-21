Коронавирус
Вести КузбассСтало известно, сколько человек в Кузбассе вылечилось от коронавируса
Ещё у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение.
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Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 21 апреля: 11 человек
Комсомольская правда - Кемерово00:40
Девять новых случаев заражения коронавирусом были подтверждены в Кузбассе
Московский комсомолец Кузбасс00:15
В Кузбассе резко увеличилось число пациентов, которые вылечились от коронавируса
Газета Кемерова00:15
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Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Финансы
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Энергетика
Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 16:06
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
50 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане
По данным оперативного штаба на 21 апреля, в Татарстане за прошедшие сутки официально подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших четверо детей.
Новый Век 04:03
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Общество
В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек
По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:53