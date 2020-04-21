Ещё у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение.

Стало известно, сколько человек в Кузбассе вылечилось от коронавируса

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