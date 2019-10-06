Экономика
АБНСтало известно, сколько петербуржцы снимают в банкоматах наличных
Как передают «Известия», самые крупные суммы в банкоматах снимают жители Москвы и Московской области (в среднем 14,7 тыс. рублей за один раз). В тройку лидеров также вошли Чукотка (14,5 тыс. рублей) и Сахалинская область (12,2 тыс. рублей). В этом рейтинге петербуржцы оказались лишь на пятом месте.
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Рэнкинг по средней сумме снятия наличных в субъектах РФ «Известия» составили, основываясь на данных ЦБ. Россияне забирают из банкоматов всё больше денег — в первом полугодии 2019-го сумма достигла 13,4 трлн рублей, но объем безналичных платежей растет более быстрыми темпами.Известиявчера в 17:01
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