Экономика
Версия-СаратовСтало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов
В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.
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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
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Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Общество
Брянщина привлечет 7 педагогов по программе «Земский учитель»
В рамках программы в школы региона планируется привлечь 7 учителей. Летом этого года с победителями конкурса заключат трудовые договоры.
Политика
Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин рассказал, когда произойдет начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Теннис
Грета Тунберг выступила против Роджера Федерера
Экоактивистка Грета Тунберг репостнула в своем Twitter запись с критикой швейцарского теннисиста Роджера Федерера, подписавшего контракт с банком Credit Suisse, инвестирующим в добычу полезных ископаемых.
Экономика
Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политика
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма
Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Спорт
Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы и сериалы десятилетия
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Наука
В США одобрена первая терапия гастроинтестинальной стромальной опухоли
Лекарственное средство стало первой одобренной терапией для взрослых пациентов с неоперабельной и метастатической гастроинтестинальной стромальной опухолью с мутацией в 18-м экзоне PDGFRA.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказал, как избежать рака желудка
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, рак желудка развивается на фоне хронического гастрита и других болезней органов пищеварительной системы.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжится мужским спринтом
В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.