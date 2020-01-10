В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.

Стало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов

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