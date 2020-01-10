Экономика
Версия-СаратовСтало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов
В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.
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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотр
Игроки основного состава петербургского «Зенита» в пятницу, 10 января, вышли из отпуска и отправились на традиционный зимний медицинский осмотр после новогодних каникул.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Политика
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing 737
Политика
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Политика
В Польше назвали независимость от российского газа приоритетом страны
Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский рассказал о желании страны получить независимость от российского газа и действовать в альянсе с Соединенными Штатами.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах
В четвертый раз церемония бракосочетания прошла на Мальдивах, а из гостей присутствовали лишь их дети.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Общество
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
IT названа сферой с самыми быстрорастущими зарплатами.
Политика
Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
Здоровье
За новогодние праздники амурский Роспотребнадзор изъял около 500 упаковок смесей с никотином
В Приамурье, как и по всей России, в период всех новогодних праздников и каникул сотрудники Роспотребнадзора продолжали проверять производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Авто
Mazda CX-30 может не доехать до России
В декабре 2019 года Mazda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой новый компактный кроссовер Mazda CX-30.
Музыка
Группа BTS объявила о выходе альбома Map of the Soul: 7
В своем аккаунте в соцсети южнокорейская группа BTS сообщила, что новый альбом Map of the Soul: 7 выходит 21 февраля, предзаказ на него откроется уже завтра 9 января.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Здоровье
В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия
Экономика