Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

RT на русском04:13

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвы03:04

Доходы-«невидимки»: Эксперты оценили масштабы теневой занятости населения

Царьградвчера в 22:09

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ruвчера в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Общество

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

ТВ Центр 04:20
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Общество

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Политика

Путин предупредил об угрозе геноцида в Донбассе

Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.
BFM.ru 09:06
Футбол

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии

Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Экономика

Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:30
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Москва 24 00:34
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
Религия

Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Коммерсантъ 08:48
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Экономика

Медведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых.
Национальная служба новостей вчера в 10:37
Технологии

«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Актуальные Новости 04:30
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Sportbox.RU вчера в 21:39
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Политика

Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже

Кремль не исключает возможности изменения «нормандского формата», о котором говорил Владимир Зеленский, однако «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать», заметил Песков.
РБК 06:46
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Футбол

В США заявили о признании Путиным факта подкупа президента FIFA

В США считают, что президент России Владимир Путин признал факт подкупа президента FIFA во время выборов места проведения ЧМ-2018 по футболу.
ProstoProSport 08:27
Здоровье

В Сызрани возросло число заразившихся смертельно опасной болезнью

В Сызрани (Самарская область) резко увеличилось число заразившихся смертельно опасной болезнью.
Ugpressa.ru вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Футбол

Игроки «Зенита» прогулялись по Лиссабону перед матчем с «Бенфикой»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии с прогулки команды по Лиссабону (Португалия) перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».
Спорт-Экспресс 08:47
Спорт

Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта

Президент РФ Владимир Путин попросил у членов Совета по правам человека в РФ поддержки в сфере спорта.
РИА Новости 08:10
Политика

Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
Интерфакс 08 декабря в 19:34
Происшествия

Главу сгоревшего одесского колледжа обвинили в преступной халатности

Главу одесского колледжа, где при пожаре погибли 12 человек и 30 - пострадали, обвинили в преступной халатности, говорится на сайте правления Нацполиции по области.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
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