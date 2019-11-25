За девять месяцев вклады увеличились на 3,1%. Но хранить деньги на депозитах становится не очень выгодно из-за снижения ключевой ставки ЦБ. Россияне хранят на депозите в банке 200 тысяч рублей.

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

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