Экономика
Газета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Оценить266
с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Констрсанкции испортили жизнь миллионам россиян: чего власти добились, вводя продэмбарго
Московский Комсомолец10:28
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Авто
Привычки, которые помогут продлить жизнь мотора
Автомобильные эксперты дали пять советов по увеличению ресурса автомобильного мотора, которые помогут отсрочить капитальный ремонт.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Политика
Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР
Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Футбол
Сборную Болгарии наказали за расизм фанатов
Сборная Болгарии была наказана за расистские высказывания со стороны болельщиков команды во время матча восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Футбол
Роналду сравнил «Золотой мяч» с Нобелевской премией
Напомним, Роналду является одним из 30 номинантов на «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года по версии France Football.
Политика
Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо
Global News отмечает, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов – число сторонников идеи выросло в провинции Альберта.
Футбол
Гогуа пропустит четвертый матч ЦСКА подряд из-за боли в бедре
По информации Sport24, защитник ЦСКА Седрик Гогуа пропустил матчи с «Уфой», «Ференцварошем» и московским «Динамо» из-за дискомфорта, связанного с предыдущей травмой задней поверхности бедра.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Политика
Новак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа
О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
Экономика
Минэкономразвития предложило новый способ учета бедности в России
В Минэкономразвития подготовили ряд изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.