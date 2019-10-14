Экономика
Газета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ29 октября в 04:10
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Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб
Эхо Москвы29 октября в 11:24
Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций
Коммерсантъ29 октября в 04:10
Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
Интерфакс29 октября в 02:51
Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год
URA.Ru28 октября в 21:47
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