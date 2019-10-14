Экономика

Газета.RuГазета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать500
с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования
 экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
Коммерсантъ04:10

Подробнее о событии

Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб

Эхо Москвы11:24

Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Коммерсантъ04:10

Экс-министр экономики России обозначил главную потерю от запрета на хамон и пармезан

URA.Ru05:44

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Интерфакс02:51

Констрсанкции испортили жизнь миллионам россиян: чего власти добились, вводя продэмбарго

Московский Комсомолец10:28

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Росбалтвчера в 23:20

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

РБКвчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 23:45, Вашингтон
Политика

Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции запуск комитета по Сирии

Россия, Иран и Турция выступают за территориальную целостность и суверенитет Сирии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.
РЕН ТВ 15:59
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Происшествия

Автомобиль загорелся после ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы

В тоннеле на улице Народного ополчения, расположенной на северо-западе Москвы, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.
Вечерняя Москва 22:24
Космос

Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»

Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
РИА Новости 11:30
Здоровье

Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи

Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:41
Происшествия

Водитель выстрелил в пешехода на северо-западе Москвы

Водитель затеял стрельбу из травматического оружия на северо-западе Москвы.
Москва 24 18:17
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией в Instagram

Недавно Анна и вовсе опубликовала жизнерадостный снимок. Искренне улыбающаяся девушка запечатлена в чёрной косухе и с распущенными волосами.
Discover24 06:40
Кино

Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»

Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания 03:52
Общество

Бутина планирует отстаивать права заключенных за рубежом россиян

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, хочет заняться правозащитной деятельностью.
ТАСС 19:37
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
RT на русском 20:14
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник арестован

Московский Комсомолец вчера в 03:10
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости 22:03
Культура

Мединский поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки

РБК 21:47
Общество

Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Общество

Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Российская газета 22:22
Хоккей

2+2: Александр Овечкин обыграл «Торонто»

Встреча завершилась победой "столичных" в овертайме со счетом 4:3. Победу своему клубу обеспечил Александр Овечкин.
Вести.Ru 22:19
Авто

Стартовала реализация Hyundai Creta обновленной генерации

Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:24
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Начало разработки УАЗ-3170 датируется 2014 годом. Но все это время проект несколько раз тормозился.
ГЛАС.RU 06:16
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфакс 06:24
Общество

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

В большинстве развитых стран обеспечение рецептурными препаратами неотъемлемая часть гарантий в области здравоохранения, пишут они.
Ведомости 17:04
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Общество

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что не имеет денежных средств на выплаты по иску.
Российская газета 20:49
Шоу-бизнес

Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен

Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Bimru.ru 11:14
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru 06:13
Общество

Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги

Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное