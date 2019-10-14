Экономика
Газета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Оценить272
с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Констрсанкции испортили жизнь миллионам россиян: чего власти добились, вводя продэмбарго
Московский Комсомолец10:28
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.
Коммерсантъ 06:59
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Армия и оружие
Россия подарила Таджикистану военную технику
Таджикистан получил от российских военных радиолокационную станцию, которая обеспечивает обнаружение, сопровождение и контроль национального воздушного пространства, а также модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.
Большая Азия 09:43
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru 11:29
Политика
Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США
Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН 02:48
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.
Российская газета 17:07
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 08:33
Наука
27 октября продолжится научно-практическая конференция «Гоголь Сегодня»
Понять актуальность творческого наследия Гоголя в современной культуре помогут выступления независимых исследователей, представляющих как традиционную научную, так и междисциплинарную точку зрения.
Peterburg2.ru 27 октября в 06:15
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera 09:58
Экономика
ЦБ и Минфин РФ раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений
Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в гарантированном пенсионном плане (ГПП) собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы).
REGNUM 05:49
Фигурное катание
Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы
Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».
Нева Спорт 16:40
Армия и оружие
Россия озаботилась слишком большим количеством американских спутников в космосе
Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выразил озабоченность России слишком большой группировкой космических спутников, принадлежащих США.
Life.ru 18:25
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус 17:35
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Общество
Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса.
Pravda.Ru 08:52
Общество
Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор»
Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»
Cyber.sports.ru 09:59
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Российская газета 04:50
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
Российская военная полиция не попадала под обстрел рядом с погранпереходом Дарбасийя на северо-западе Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон.
Коммерсантъ 10:05
Общество
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
РБК 17:00
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября
Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ToDay News Ufa вчера в 12:13
Хоккей
У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США
Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
МК-Спорт вчера в 08:29
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15