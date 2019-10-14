с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Политика «Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.

Общество «Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в каннибализме Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.

Армия и оружие Россия подарила Таджикистану военную технику Таджикистан получил от российских военных радиолокационную станцию, которая обеспечивает обнаружение, сопровождение и контроль национального воздушного пространства, а также модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

Политика Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Общество Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.

Киберспорт Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.

Наука 27 октября продолжится научно-практическая конференция «Гоголь Сегодня» Понять актуальность творческого наследия Гоголя в современной культуре помогут выступления независимых исследователей, представляющих как традиционную научную, так и междисциплинарную точку зрения.

Футбол Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.

Общество Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.

Кино HBO отказалась от приквела «Игры престолов» Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.

Гаджеты Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

Экономика ЦБ и Минфин РФ раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в гарантированном пенсионном плане (ГПП) собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы).

Фигурное катание Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».

Армия и оружие Россия озаботилась слишком большим количеством американских спутников в космосе Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выразил озабоченность России слишком большой группировкой космических спутников, принадлежащих США.

Общество Грета Тунберг отказалась от экологической премии Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Общество Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса.

Общество Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор» Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии Российская военная полиция не попадала под обстрел рядом с погранпереходом Дарбасийя на северо-западе Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Общество Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс "Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.

Хоккей У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.