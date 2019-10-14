с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Политика Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.

Происшествия ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.

Футбол Госкорпорации тратят на поддержку футбольных клубов 7 млрд рублей ежегодно Каждый год государственные корпорации тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов примерно 7 млрд рублей.

Экономика Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Происшествия В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка Жители Нарьян-Мара, шокированные убийством 6-летнего ребенка в детском саду в четверг, приносят к месту трагедии цветы и игрушки, сообщили в администрации округа.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2» Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Транспорт Минтранс вносит изменения в ПДД Для электросамокатов и сегвеев вводят знаки и запреты, появляется зеленая и синяя разметки Минтранс предлагает ввести в ПДД новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Экономика Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.

Политика Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.

Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».

Футбол Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

Общество Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Армия и оружие В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.