с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Политика Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности Сирии Россия, Турция и Иран подтверждают приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Политика Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США «Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Гаджеты Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.

Армия и оружие Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.