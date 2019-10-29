Экономика
Газета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Оценить264
с чего всё началось
Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года.Коммерсантъвчера в 18:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Констрсанкции испортили жизнь миллионам россиян: чего власти добились, вводя продэмбарго
Московский Комсомолец10:28
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Футбол
Тарасов может продолжить карьеру в Катаре
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России.
Metaratings 06:33
Происшествия
Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика
Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 09:17
Армия и оружие
Бельгия сообщила о перехвате российских самолетов над Балтикой
Московский Комсомолец 12:59
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Общество
В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал
Ранее, 10 июня, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.
Известия 09:14
Общество
В России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
РИА Новости вчера в 22:57
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Происшествия
В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию
Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.
Ридус 11:15
Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве.
Lenta.ru 12:49
Спорт
Ласицкене прокомментировала получение наград от федерации бокса
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после церемонии награждения Федерацией бокса России.
Газета.Ru 10:53
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Космос
Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Авто
Kia распространила первые изображения новой Kia Optima
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 07:18
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова ушла из шоу «Уральские пельмени»
Одна из самых известных свердловчанок Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени», в котором последние 10 лет выступала на канале СТС.
Европейско-Азиатские новости 11:16
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро вчера в 00:48
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова
Один из сотрудников полиции отказался признать себя потерпевшим по делу о применении насилия к полицейским в отношении участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддина Раджабова.
ТАСС 12:26
Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Cyber.sports.ru 07:22