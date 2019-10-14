с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Здоровье Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.

Наука Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Происшествия Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.

Политика Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Авто Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями Начало разработки УАЗ-3170 датируется 2014 годом. Но все это время проект несколько раз тормозился.

Киберспорт В Steam появятся игры Electronic Arts Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.