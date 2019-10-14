с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Политика Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.

Происшествия Дверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

Экономика Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.

Политика Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Политика Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

Кино Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Общество Россиян уведомят о попытках заочных сделок с их недвижимостью Федеральный закон, направленный на защиту россиян от мошенников при заочных сделках с недвижимостью с использованием электронной подписи, вступил в силу 13 августа 2019 года, сообщает ТАСС.

Теннис Кики Бертенс победила Эшли Барти на Итоговом чемпионате WTA За 2 часа 9 минут матча Кики сделала шесть эйсов и семь брейков, шесть раз ошибившись при подаче.

Общество На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2» Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Гаджеты Появились фотографии новой раскладушки Motorola RAZR Компания Motorola представит новую раскладушку RAZR уже 13 ноября.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Транспорт Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.

Политика Все посольства Израиля в мире закрылись Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.

Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Авто У кроссоверов нет будущего: прогноз экспертов Топ-менеджеры компании приводят в доказательство прогнозов факторы имиджевого характера.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.

Шоу-бизнес Михалкова ушла из «Уральских пельменей» 36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.

Шоу-бизнес Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».

Происшествия Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Происшествия В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета Правоохранительные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.