с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Происшествия В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

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Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.

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