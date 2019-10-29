Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года.

с чего всё началось

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на совместное исследование РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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