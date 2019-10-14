с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Наука Нейросети помогли спрогнозировать уровень озона в городах Большинство нынешних моделей прогнозирования уровней озона в городе не используют искусственный интеллект и выдают результат иногда спустя только несколько часов.

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