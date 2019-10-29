Экономика
Газета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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с чего всё началось
Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года.Коммерсантъвчера в 18:51
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Констрсанкции испортили жизнь миллионам россиян: чего власти добились, вводя продэмбарго
Московский Комсомолец10:28
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