с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.