Экономика

Газета.RuГазета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать533
с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования
 экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
Коммерсантъ29 октября в 04:10

Подробнее о событии

А помидор смог

Фонтанка.Ру30 октября в 12:07

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

РБК28 октября в 20:42

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Интерфакс29 октября в 02:51

Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Коммерсантъ29 октября в 04:10

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Росбалт28 октября в 23:20

Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год

URA.Ru28 октября в 21:47

Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб

Эхо Москвы29 октября в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Политика

Трамп предложил зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением зачитать американцам стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.
Взгляд.ру 02:19
Экономика

Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Lenta.ru 01:54
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Армия и оружие

Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»

Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Происшествия

СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Космос

Дыра в Стрельце. Учёные решили заглянуть в кротовую нору

Учёные ведь давно пребывают в шоке от того, что в вакууме мириады виртуальных частиц всё время откуда-то появляются и куда-то исчезают.
Life.ru 29 октября в 12:00
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК вчера в 21:35
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество

Врачи рассказали о правильном использовании шапок

Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Экономика

Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке

Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке. Это случилось после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки.
Суть событий вчера в 11:34
Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 29 октября в 04:53
Армия и оружие

Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Известия вчера в 21:18
Кино

Отзыв о «Терминаторе» 2019: Шварценеггер меняет подгузники

VN.RU вчера в 23:31
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное