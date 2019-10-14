с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Происшествия Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Игры В Epic Games Store появятся отзывы критиков Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Политика Депутат Рады расплакалась во время заседания Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.

Общество В России изменились ГОСТы на хлеб Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.

Политика Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.