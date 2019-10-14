с чего всё началось

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Общество Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО "Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Общество Больше всего россияне боятся болезней, войны и бедности Еще 22% назвали своим основным страхом стихийные бедствия, 18% боятся лишиться сбережений, а 16% респондентов боятся потерять работу.

Хоккей «Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова "Каролина Харрикейнз" обыграла "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кино Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов» По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

Общество Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Политика Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.

Политика В США законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Гаджеты Характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro появились в Сети Ещё не представленный смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro появился в китайской базе данных TENAA.

Гаджеты Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Экономика Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.

Здоровье Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи Тенденция налицо: в страховые компании, телефоны которых указаны на полисе ОМС, граждане стали обращаться все чаще.

Общество «Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Экономика У банка «Открытие» появилась кредитка со снятием наличных без комиссии Другой важной особенностью новой карты является отсутствие комиссии банка за снятие наличных за счет кредитного лимита (без ограничения суммы) в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.