Экономика
Комсомольская правдаРоссияне теряют на продуктовых санкциях 445 миллиардов рублей в год
Аналитики посчитали, кто выиграл и проиграл от наших продуктовых контрсанкций за пять лет. И пришли к выводу: российские потребители на них ежегодно теряют 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Или 3 тыс. руб. в год на человека.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ29 октября в 04:10
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