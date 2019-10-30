с чего всё началось

Аналитики посчитали, кто выиграл и проиграл от наших продуктовых контрсанкций за пять лет. И пришли к выводу: российские потребители на них ежегодно теряют 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Или 3 тыс. руб. в год на человека.

Россияне теряют на продуктовых санкциях 445 миллиардов рублей в год

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