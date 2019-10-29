Экономика
Газета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Оценить261
с чего всё началось
Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года.Коммерсантъвчера в 18:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Политика
Началась подготовка к разведению вооружения
После попытаются развести вооружение перед встречей в «трехсторонней контактной группе», которая пройдет 29 октября.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Энергетика
«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Космос
Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
Экономика
Медведев поручил разработать план создания сети научных центров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития до 16 декабря разработать "дорожную карту" по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, соответствующее поручение главы правительства РФ размещено на портале кабмина.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября
Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Общество
Захар Прилепин создает общественное движение «За Правду»
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке
Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал, как чувствует себя после сердечного приступа
Состояние музыканта стабилизировалось Российский композитор и продюсер Максим Фадеев на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, в котором рассказал о своем состоянии после сердечного приступа.
Общество
Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.