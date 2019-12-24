Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ. Стрелка описывали как тихого и неприметного человека, он вел обычный образ жизни, увлекался оружием и ходил в тир.
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Был спокоен, ни с кем не разговаривал: Стрелок с Лубянки перед атакой у здания ФСБ засветился в школе

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Стрелок с Лубянки перед трагедией заучивал английский

Утро.ru13:25

Шаг от пропаганды до стрельбы

Росбалт10:48

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Взгляд.ру12:34

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Lenta.ru12:59

Стрелок с Лубянки зашел в школу английского за полчаса до бойни

Московский Комсомолец12:02

Что делал стрелок с Лубянки в последние часы своей жизни

Рамблер12:36
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Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:02
Авто

Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler

Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
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Политика

Представители парламентов России и Украины могут встретиться в Европе

Встреча представителей парламентов РФ и Украины в "более широком" может пройти в Европе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
РИА Новости 13:26
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Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

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Кино

Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»

Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 16:23
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Гаджеты

Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему

Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Игромания.ру 08:17
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Global Look Press Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ 11:22
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском вчера в 11:25
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Наука

Найден новый способ борьбы с облысением

Авторы работы предположили, что дермальная оболочка играет важную роль в процессе выпадения волоса, выталкивая его стержень вверх и освобождая место для начала роста новых волос.
Волгоградская правда 13:03
Футбол

Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА

ProstoProSport 13:32
Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском 13:07
Политика

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.
Известия 07:43
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Здоровье

Врач рассказала о способах лечения насморка

Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
ToDay News Ufa 08:52
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета 13:36
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
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Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области за неделю снизилась

За неделю с 16 по 22 декабря было зарегистрировано 12 443 случая ОРВИ, в том числе 9 174 - у детей (неделей раньше - 12,5 тыс.).
СаратовБизнесКонсалтинг 02:52
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Космос

Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту

Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
ТАСС 13:58
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Причиной гибели лебедей в Калининграде стали различные болезни

Птичий грипп и отравление не были причиной гибели лебедей на озёрах Калининграда.
REGNUM 12:20
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
РБК вчера в 21:08
Гаджеты

Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире

Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.
Ferra 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
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