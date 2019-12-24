Происшествия
Lenta.ruСтало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ. Стрелка описывали как тихого и неприметного человека, он вел обычный образ жизни, увлекался оружием и ходил в тир.
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Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
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Рассуждая о возможном нападении со стороны России, Лукашенко заявил: «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну».
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В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
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Северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири
Ученые заявили, что северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири.
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Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
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В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
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Авторские правки: кому принадлежат права на творчество ИИ
Рано или поздно человечество задумается, возможно ли возникновение у систем ИИ каких-либо прав, в том числе, на созданные ими объекты.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
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Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
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В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
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Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
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Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%). Премиальные автомобили традиционно теряют в цене сильнее, чем массовые.
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Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
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Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.