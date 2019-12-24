Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ. Стрелка описывали как тихого и неприметного человека, он вел обычный образ жизни, увлекался оружием и ходил в тир.
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Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

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СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

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Стрелок с Лубянки зашел в школу английского за полчаса до бойни

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Что делал стрелок с Лубянки в последние часы своей жизни

Рамблер12:36

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Взгляд.ру12:34

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Lenta.ru12:59

Был спокоен, ни с кем не разговаривал: Стрелок с Лубянки перед атакой у здания ФСБ засветился в школе

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Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
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Актриса Галина Волчек впала в кому

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У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
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Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
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