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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию

У Алексея Навального перед транспортировкой в берлинскую клинику «Шарите» была очень низкая температура. Об этом сообщили в фонде Cinema for Peace, который организовал перелет, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса. Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального.
РИА Новостивчера в 15:12
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Фонд Cinema for Peace сообщил подробности состояния Навального в Омске

ИА Красная Весна05:42
Коммерсантъ

Фонд Cinema for Peace: Навального перевозили в Германию с температурой 34,2

Коммерсантъ01:55
URA.Ru

СМИ: у Навального при перелете в ФРГ была критическая температура

URA.Ruвчера в 15:56
Царьград

Перевозку Навального замедлили «тревожные результаты». Немецкие врачи встали на сторону русских?

Царьградвчера в 16:01
Аргументы и Факты

Немецкий фонд обнародовал детали транспортировки Навального

Аргументы и Фактывчера в 16:10
Московский Комсомолец

СМИ: при госпитализации Навального его температура была 34,2 градуса

Московский Комсомолецвчера в 15:55
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

РИА Новостивчера в 15:12

Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.
REGNUM06:10

На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
РБК03:46
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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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