Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию

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У Алексея Навального перед транспортировкой в берлинскую клинику «Шарите» была очень низкая температура. Об этом сообщили в фонде Cinema for Peace, который организовал перелет, передает РИА Новости.