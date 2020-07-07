Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.

с чего всё началось

У добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19

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