Коронавирус

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У добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
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Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.
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Экономика

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Политика

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Наука

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