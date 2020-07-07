Коронавирус
ИзвестияСтало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19
У добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
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с чего всё началось
Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.РИА Новостивчера в 20:28
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Российский врач описала состояние добровольцев после вакцинации от коронавируса
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