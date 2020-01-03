Общество

Газета.RuГазета.RuСтало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.
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с чего всё началось

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности ненормативной (обсценной) лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек (исследование имеется в распоряжении "Российской газеты").
Российская газета00:00

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Названы города России, где чаще всего матерятся

ТАСС06:11

Названы города России, в которых чаще всего ругаются матом

RT на русском05:44

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Российская газета00:00

Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом

РИА Новости03:32

Названы города России, где чаще всего ругаются матом

РЕН ТВ03:22

Названы регионы с наибольшим числом матершинников

Телеканал 360°00:30

Названы самые матерящиеся города России

Lenta.ru05:02
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Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках сорвать военные учения с Россией и Китаем

Как сообщил глава ВМС Ирана, участники учений провели отвлекающие маневры, которые не допустили срыва учений.
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Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

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Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
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Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 05:10
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
RT на русском 06:54
Политика

Захарова прокомментировала ракетный удар США в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ракетным ударом США по окрестностям Багдада.
RT на русском 05:09
Футбол

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Чемпионат 05:48
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Происшествия

AFP: в мэрии французского города произошла стрельба

Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
ТАСС 05:42
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Футбол

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже год

ГЛАС.RU вчера в 23:58
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
РБК 05:20
Хоккей

Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией

Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
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Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области.
Российская газета вчера в 10:24
Общество

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в торговом центре в подмосковном селе Юдино 13 декабря прошлого года.
Lenta.ru 06:03
Общество

Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Lenta.ru 04:42
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

РИА Новости вчера в 18:17
Кино

В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»

С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
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Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Здоровье

Перед Новым годом в Чувашию привезли 30 новых автомобилей скорой помощи

PRO Город Чебоксары 31.12.19 в 06:28
Авто

Suzuki показала обновленный кроссовер Ignis

Фото обновленного Suzuki Ignis нашлись в Instagram.
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Шоу-бизнес

Жених Ольги Бузовой пострадал в Куршевеле

Перед Новым годом Ольга Бузова улетела с женихом Давидом Манукяном в Куршевель. Певица и блогер решили провести каникулы вдали от суеты.
Комсомольская правда вчера в 05:48
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
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