Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности ненормативной (обсценной) лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек (исследование имеется в распоряжении "Российской газеты").

с чего всё началось

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Общество Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Захарова прокомментировала ракетный удар США в Ираке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ракетным ударом США по окрестностям Багдада.

Происшествия AFP: в мэрии французского города произошла стрельба Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

Происшествия При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Хоккей Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.

Общество Названа лучшая диета в 2020 году На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Кино В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение» С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.

Шоу-бизнес Жених Ольги Бузовой пострадал в Куршевеле Перед Новым годом Ольга Бузова улетела с женихом Давидом Манукяном в Куршевель. Певица и блогер решили провести каникулы вдали от суеты.