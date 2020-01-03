Интересно, что исследователи не просто выясняли, как часто в тех или иных городах жители используют крепкое словцо, но и сопоставили полученные данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах.

с чего всё началось

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

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