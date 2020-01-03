Общество

Газета.RuГазета.RuСтало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.
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с чего всё началось

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Интересно, что исследователи не просто выясняли, как часто в тех или иных городах жители используют крепкое словцо, но и сопоставили полученные данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах.
Российская газета00:00

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Эксперты назвали самые матерящиеся города России

РБК06:43

Названы города России, где чаще всего матерятся

ТАСС06:11

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Российская газета00:00

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

Газета.Ru03:45

Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом

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Названы регионы с наибольшим числом матершинников

Телеканал 360°00:30

Названы самые матерящиеся города России

Lenta.ru05:02
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Армия и оружие

Пентагон взял ответственность за убийство иранского генерала в Багдаде

США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар по приказу президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани

В Минобороны России прокомментировали гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке.
RT на русском 07:56
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Шоу-бизнес

Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Газета.Ru 07:35
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС 07:58
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 01 января в 03:11
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Энергетика

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
РБК 03:42
Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
ГЛАС.RU вчера в 04:37
Политика

На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях

"Что говорить, если даже в украинских городках тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии", — проявил Княжицкий знание отечественной истории.
Pravda.Ru 08:09
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Армия и оружие

В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники

Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
ГЛАС.RU 05:01
Авто

Hyundai и Kia электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento в 2020 году

Для реализации проекта Hyundai и Kia инвестируют в него колоссальные 87 миллиардов долларов к 2025 году.
32CARS.ru 03:09
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post 04:09
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Политика

В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии

В справке к документу отмечается, что австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории РФ генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:00
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском вчера в 00:00
Происшествия

Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:16
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Группировка «Ленинград» выступит на «Коачелле»

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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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