Выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

с чего всё началось

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.

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