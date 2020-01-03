Общество

Газета.RuГазета.RuСтало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.
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с чего всё началось

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
Российская газета00:00

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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

Газета.Ru03:45

Названы города России, в которых чаще всего ругаются матом

RT на русском05:44

Названы самые матерящиеся города России

Lenta.ru05:02

Названы города России, где чаще всего матерятся

ТАСС06:11

Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом

РИА Новости03:32

Названы регионы с наибольшим числом матершинников

Телеканал 360°00:30

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Российская газета00:00
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Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала

Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада.
РБК 05:38
Экономика

Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
ФАН 02:53
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

РИА Новости 07:57
Общество

Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Газета.Ru 09:37
Происшествия

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Коммерсантъ 09:26
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича показала свои пышные формы

В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
RuNews24.ru вчера в 12:58
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Теннис

Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
РИА Новости 08:40
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru вчера в 17:58
Происшествия

На Новый год житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На кадрах видно, как во дворе одного из домов житель пытается запустить фейерверк, но тот неожиданно взрывается у него в руках.
RuNews24.ru вчера в 23:01
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Кино

В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»

Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 12:00
Наука

Разработали вакцину против болезни Альцгеймера

В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
ToDay News Ufa вчера в 10:11
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Российская газета вчера в 05:33
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Футбол

Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»

RT на русском 08:46
Общество

Название «Голландия» перестало существовать

С 1 января наступившего года перестало существовать название «Голландия».
Коммерсантъ 01 января в 23:27
Политика

Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Вести.Ru 09:35
Политика

Депутат Рады рассказал о радовавшихся нацистам советских евреях

Тысячи украинских евреев во время Второй мировой войны радовались приходу нацистов, в которых видели спасение от советского режима.
News.ru 09:23
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости вчера в 09:36
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РИА Новости 08:56
Происшествия

Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:16
Здоровье

В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых

Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
ForPost 09:00
Политика

Захарова прокомментировала действия США в Багдаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 07:18
Здоровье

На Кубани переоснастили 36 детских больниц и поликлиник

Как сообщили в Минздраве края, поставлено почти 340 единиц оборудования: 43 аппарата УЗИ, шесть рентген-аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования.
RuNews24.ru 03:46
Музыка

Малика Атабиева из КБР прошла в полуфинал проекта «Новая звезда»

Малика Атабиева из Кабардино-Балкарии прошла в полуфинал проекта «Новая звезда» на телеканале «Звезда».
Регион online вчера в 03:42
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News 09:08
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