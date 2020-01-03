Общество
Газета.RuСтало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.
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с чего всё началось
Выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.Российская газета00:00
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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
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Гаджеты
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