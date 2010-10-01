Экономика
РидусСтало известно, в каких регионах России самые большие пенсии
Первое место в рейтинге российских регионов с самыми большими пенсиями занял Чукотский автономный округ. Средняя пенсия на Чукотке составляет 24,3 тыс. рублей, следует из данных Пенсионного фонда РФ по итогам первого полугодия, с которыми ознакомилась газета «Известия».
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Политика
«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
Коммерсантъ 17:01
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Культура
«Они зачастую не соблюдают никаких границ»
В Gary Tatintsian Gallery на Серебрянической набережной до середины декабря открыта выставка семи художников мирового уровня.
Коммерсантъ FM вчера в 09:15
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Авто
В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей
В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня 06:43
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат вчера в 14:56
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Экономика
Минфин предложил сахалинским депутатам увеличить бюджет на 5,7 млрд рублей
Дефицит бюджета остается неизменным и составит 8,7 млрд рублей, но в процентном выражении снизится на 0,2%. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы увеличены на 219,8 млн рублей и 271,3 млн соответственно за счет средств федерального бюджета.
Сахалин.Инфо 04:22
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика
Джонсон считает «очень позитивной» свою политику в отношении России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень позитивной свою политику в отношении России.
ТАСС 17:31
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Политика
МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM 22 сентября в 22:29
Экономика
Банк «Восточный»: стоимость акций в «деле Калви» не изменилась
В признанном потерпевшим по делу против основателя Baring Vostok Майкла Калви банке «Восточный» не увидели никаких изменений в оценке стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку в счет погашения кредита.
Первое антикоррупционное 07:10
Политика
Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ
Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
РИА Новости 15:09
Политика
США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН
Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
Фергана 05:35
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Технологии
В России внедрят систему идентификации абонентов по лицу и голосу
В России разрабатывают систему удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу, что ускорит внедрение виртуальных SIM-карт, пишут «Известия».
Computerworld Россия 03:43