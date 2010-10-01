Экономика

РидусРидусСтало известно, в каких регионах России самые большие пенсии

Первое место в рейтинге российских регионов с самыми большими пенсиями занял Чукотский автономный округ. Средняя пенсия на Чукотке составляет 24,3 тыс. рублей, следует из данных Пенсионного фонда РФ по итогам первого полугодия, с которыми ознакомилась газета «Известия».
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