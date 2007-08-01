Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме

Зенит — Томь
сегодня
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
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В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России «Зенит» примет «Томь» в домашнем комплекте формы. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.
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«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме

Матч ТВ04:36

«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме

Sportbox.RU04:36

Стало известно, в какой форме «Зенит» сыграет в Кубке с «Томью»

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