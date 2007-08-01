Футбол
Матч ТВ«Зенит» сыграет с «Томью» в лазурной форме
В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России «Зенит» примет «Томь» в домашнем комплекте формы. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Вечерний курьер 28 октября в 11:36
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Футбол
Месси превзошел Роналду по голам на клубном уровне
По данным ActuFoot, на счету Месси 608 голов в 695 матчах. В то же время Криштиану Роналду в 813 матчах отличился 606 раз.
Bookmaker-ratings.ru 02:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин сорвали диету
На фотографии, опубликованной в Сети, Примадонна запечатлена в компании модельера Валентина Юдашкина.
ГлобалМСК.ру 04:19
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
Культуромания вчера в 00:47
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Авто
Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Теннис
Хачанов и Медведев проиграли во втором круге на турнире в Париже
Ещё один российский теннисист Даниил Медведев, который пропустил несколько последних турниров из-за напряжённого графика, уступил в первом круге французу Жереми Шарди.
LiveResult.Ru вчера в 19:06
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
RT на русском вчера в 21:59
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Культура
Игорь Крутой и Андрей Смирнов придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придут Дима Билан, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и режиссер Андрей Смирнов, который представит свой новый фильм "Француз".
ИА InterMedia 27 октября в 15:18
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Армия и оружие
Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции
Lenta.ru вчера в 07:24
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
По версии следователей СУ СКР, напомним, мужчина изнасиловал дочь трижды, еще пять раз совершал с ней действия сексуального характера против ее воли.
Регион 64 03:50
Происшествия
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Авто
Стало известно, каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Журналисты пообщались с представителями японского бренда Toyota и выяснили, каким будет новое поколение известного кроссовера Land Cruiser.
Car.ru вчера в 09:22
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 вчера в 05:21
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
РБК вчера в 22:52