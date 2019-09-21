Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил, в какой форме он сыграет с казанским «Рубином». Об этом клубная пресс-служба написала в твиттере. По ее информации, петербургские футболисты выйдут на матч в лазурном.

Стало известно, в какой форме «Зенит» выйдет на матч с «Рубином»

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