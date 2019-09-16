Общество
РИА НовостиСтало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.
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Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Телепрограмма 16:19
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Армия и оружие
Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане
Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Взгляд.ру 13 сентября в 23:20
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Экономика
Индекс «макарошек»
Например, в Германии еще несколько лет назад Ангела Меркель установила минимум заработной платы в 1100 евро в месяц.
Росбалт 05:00
Игры
На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tail по аниме «Хвост феи»
В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
Игромания.ру 15:38
Наука
Швейцарцы с помощью ИИ научили бионический протез держать предметы
Волга-Медиа вчера в 22:23
Авто
Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки
В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.
Тарантас Ньюс вчера в 06:11
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
В городе Салават (Башкирия) 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры.
Известия 19:31
Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Ирина регулярно делится снимками с детьми и подругами в социальных сетях, но при этом практически не рассказывает о том, чт происходит в ее жизни.
Вокруг ТВ 03:47
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Политика
СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена
Политическое убежище в Греции запросили 22 бежавших из Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году.
РБК 19:36
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета вчера в 01:05