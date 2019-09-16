Экономика
РИА НовостиСтало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Политика
В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.
Свободная Пресса 05:10
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Политика
Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС
В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.
ТАСС 18:16
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым
Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Авто
Land Rover продемонстрировал долгожданный новый Defender
Новое поколение Land Rover Defender во всем великолепии предстало на Франкфуртском автошоу.
AvtoVolgograda.ru вчера в 01:16
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени
Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру вчера в 14:24
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 13 сентября в 11:20
Армия и оружие
Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане
Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Взгляд.ру 13 сентября в 23:20
Политика
В Сенате США предложили нанести удары по нефтяным объектам Ирана
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, такими, как нанесение ударов по нефтяным объектам, которые станут сокрушительным ударом по режиму», - написал Линдси Грэм в Twitter.
ТК Звезда вчера в 22:03
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 13 сентября в 04:32
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Космос
NASA начинает испытания надувного модуля для космических станций
Американское космическое агентство начинает испытания надувных модулей для космических полетов – первые образцы развернуты в штате Невада.
Экономика сегодня вчера в 03:12
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Шоу-бизнес
Медикаментозный сон Заворотнюк перешел в глубокую кому
Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.
РЕН ТВ 05:33
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Общество
Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда вчера в 17:44
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10