Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUЧемпионат Италии могут завершить досрочно

Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня. Известно, что итальянские власти в ближайшее время начнут ослаблять режим карантина.
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Стало известно, в каком случае чемпионат Италии завершится досрочно

Спорт-Экспресс05:20

Чемпионат Италии будет завершён досрочно, если нынешний сезон не возобновят до 14 июня

Чемпионат06:16

14 июня – крайняя дата возобновления Серии А. После нее розыгрыш будет завершен досрочно (ANSA)

Sports.ru05:56

Стало известно, при каких условиях чемпионат Италии будет завершен досрочно

Советский спорт06:23

Источник: Клубы Серии А установили дедлайн для возобновления сезона

Матч ТВ05:15

14 июня — крайняя дата возобновления Серии А

Soccer.ru04:52

Клубы Серии А определили крайнюю дату возобновления сезона

Sport24.ru04:38
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Как решили участники совещания, проходившего в формате видеоконференции, соревнования не возобновятся раньше 21 июня.
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Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом

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Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы

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Общество

Глава Башкирии заявил, что ситуация с COVID-19 изменит общество

Первый международный форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Башкирии, проходит во вторник в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com.
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Общество

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85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

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На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов

644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
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Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

Власти Санкт-Петербурга впервые за все время эпидемии коронавируса дали статистику распространения COVID-19 по районам города.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября

Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

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В России рассказали об исчезнувшем загадочном двигателе

Издание отмечает, что НК-93 отличался экономичностью и высокими показателями по тяге, но исчез.
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В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

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Испанские эпидемиологи выяснили, что следы РНК коронавируса нового типа появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.
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Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
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15 марок сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
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