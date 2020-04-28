Коронавирус
ГЛАС.RUЧемпионат Италии могут завершить досрочно
Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня. Известно, что итальянские власти в ближайшее время начнут ослаблять режим карантина.
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Политика
В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса
Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
Экономика
Названа самая устойчивая валюта к коронавирусу
Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова назвала валюту, которая смогла сохранить устойчивость в этой непростой ситуации.
Pravda.Ru 05:04
Экономика
Голубев заговорил о снятии режима самоизоляции
Есть большая вероятность что в Ростовской области, где действуют гораздо более мягкие ограничительные меры, также продлят режим самоизоляции.
Панорама Ростова-на-Дону 06:28
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Интерфакс вчера в 12:53
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Футбол
Тульский «Арсенал» сможет доиграть чемпионат России не раньше 21 июня
Как решили участники совещания, проходившего в формате видеоконференции, соревнования не возобновятся раньше 21 июня.
Спорт71 вчера в 10:01
Экономика
Набиуллина выступает за расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса
Для восстановление экономики важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Finam.Ru 06:31
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Лев Лещенко рассказал о буднях в Коммунарке
Paparazzi.ru 06:09
Общество
Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом
По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Кино
Сбежавший убийца и борьба за трон Персии в Okko
Атмосферная приключенческая драма, отличающаяся от современников классическим рисованным стилем, повествует о борьбе наследника царя Персии за трон.
Газета.Ru 00:00
Общество
Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
Шоу-бизнес
Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы
Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях.
Территория новостей 05:50
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Общество
Глава Башкирии заявил, что ситуация с COVID-19 изменит общество
Первый международный форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Башкирии, проходит во вторник в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com.
Интерфакс 06:11
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Здоровье
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
Происшествия
На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов
644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Вести.Ru вчера в 01:27
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
Власти Санкт-Петербурга впервые за все время эпидемии коронавируса дали статистику распространения COVID-19 по районам города.
Вечерний Санкт-Петербург 06:02
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Экономика
Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября
Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
Политика
В России рассказали об исчезнувшем загадочном двигателе
Издание отмечает, что НК-93 отличался экономичностью и высокими показателями по тяге, но исчез.
Lenta.ru 06:07
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Технологии
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Испанские эпидемиологи выяснили, что следы РНК коронавируса нового типа появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.
ТАСС Наука 06:03
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Авто
15 марок сохранили цены на автомобили с середины марта
Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33