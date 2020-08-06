Экономика
Газета.RuСтало известно, вина из каких стран предпочитают россияне
Специалисты Роскачества рассказали, вина из каких стран предпочитают россияне. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах употребления дыни
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не употреблять дыню с холодной водой, молоком и алкоголем.
Москва 24 02:44
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Армия и оружие
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета вчера в 07:12
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 04 августа в 07:03
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Экономика
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Газета.Ru вчера в 09:01
Футбол
Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.
Газета.Ru 02:50
Гаджеты
Этой осенью AMD может выпустить 16-ядерный Ryzen 9 5950X с частотой до 5 ГГц? Инженерный образец уже работает на частоте до 4,8 ГГц
Сегодня в Сети появилась информация об инженерном образце 16-ядерного CPU нового поколения.
iXBT.com 03:16
Футбол
«Интер» объявил о переходе Санчеса. Футболист достался клубу бесплатно
Как сообщает пресс-службу "Интера", футболист достался клубу бесплатно.
Вести.Ru 05:45
Политика
Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику Лукашенко
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Piter.tv 04:50
Экономика
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений.
RT на русском вчера в 05:45
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Политика
В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской
В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
Политика
Мишустин сообщил о создании правкомиссии по русскому языку
Правкомиссия РФ проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации, отметил Мишустин.
Слово и Дело 05:52
Экономика
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
ТАСС 05:36
Политика
Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента
Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
Lenta.ru 05:08
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru вчера в 04:16
Происшествия
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего ребенка, на которого на детской площадке упала бетонная плита.
ТАСС 02:25
Происшествия
Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
РИА Новости 03:49
Политика
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям» с любой стороны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском 05:55
Гаджеты
NVIDIA может показать новые карты уже в сентябре
Игромания.ру 04:55
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Discover24 вчера в 05:59
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой
Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
РИА Новости вчера в 15:30