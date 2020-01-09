Новогодние каникулы в этом году продлились с 1 по 8 января, кроме того, в 41 субъекте РФ по решению региональных властей выходным было и 31 декабря.

Стало известно, во сколько России обошлись новогодние праздники

Политика На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока» Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Происшествия Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Происшествия В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.