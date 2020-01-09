Общество

Версия-СаратовВерсия-СаратовСтало известно, во сколько России обошлись новогодние праздники

Новогодние каникулы в этом году продлились с 1 по 8 января, кроме того, в 41 субъекте РФ по решению региональных властей выходным было и 31 декабря.
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Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Стало известно, во сколько России обошлись новогодние праздники

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Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

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Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

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Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

АБН02:00

Эксперты оценили потери экономики РФ от новогодних праздников

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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27
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Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
RT на русском 02:52
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Газета.Ru 02:58
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Футбол

«Томь» ведет переговоры с тремя экс-игроками «Зенита»

25-летний игрок уже выступал за томскую команду в сезоне-2017/18.
Sportbox.RU 03:13
Кино

Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»

Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
VSE42.RU вчера в 22:19
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
РИА Новости 01:44
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

Ореанда-Новости 01:37
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
РБК 03:12
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым в истории

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым полнометражным анимационным фильмом в истории — его мировые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов.
Salt Mag 06 января в 06:22
Происшествия

На Украине чиновницу ранили из арбалета

REGNUM 02:30
Общество

В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
RT на русском 03:52
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Хоккей

«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Спорт-Экспресс 00:41
Происшествия

Стала известна судьба сбежавшего в Забайкалье срочника

Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова после обследования в военном госпитале собираются досрочно уволить из армии.
Lenta.ru 03:52
Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Микколи получил 3,5 года тюрьмы

Экс форвард сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года тюремного заключения за вымогательство.
Bookmaker-ratings.ru 00:02
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 03:14
Экономика

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
REGNUM 03:35
Шоу-бизнес

Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска

Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
News.ru 02:39
Футбол

Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»

Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Sport24.ru 02:34
Общество

Обнаружена превращающая напиток в яд ошибка при заваривании чая

Немецкие учёные Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, на что следует обращать особое внимание при заваривании чая, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 06 января в 06:50
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
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