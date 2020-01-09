Общество

Версия-СаратовВерсия-СаратовСтало известно, во сколько России обошлись новогодние праздники

Новогодние каникулы в этом году продлились с 1 по 8 января, кроме того, в 41 субъекте РФ по решению региональных властей выходным было и 31 декабря.
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Эксперты оценили потери экономики РФ от новогодних праздников

9111.ru03:15

Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

Новый День01:33

Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Московский Комсомолец02:38

Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

АБН02:00

Стало известно, во сколько России обошлись новогодние праздники

Версия-Саратов02:55

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27
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Экономика

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
REGNUM 03:35
Теннис

Медведев дважды ударил ракеткой по вышке судьи и был оштрафован

Россиянин дважды ударил ракеткой вышку судьи, после чего получил штраф и поругался с арбитром.
Матч ТВ 06:19
Политика

В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 06:15
Происшествия

Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
REGNUM вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска

31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
Газета Кемерова 06:24
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать

В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Lenta.ru 02:57
Общество

Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Газета.Ru 05:45
Происшествия

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Lenta.ru 01:54
Происшествия

В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья

Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
РИА Новости 06:59
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 04:03
Авто

Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Picsnews.net 02:34
Общество

Архангельский суд постановил снести построенные на Шиесе объекты

По решению суда инвестору экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» придется снести: одноэтажное здание складского назначения, административно-бытовой корпус, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью 8000 кв. м, четыре водозаборных скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей и ряд других объектов.
REGNUM 05:35
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru вчера в 15:31
Наука

3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение

Чтобы понять, сравнивает ли каракатица изображения от обоих своих глаз — то есть использует ли стереоскопическое зрение, — изображения делали искривленными.
Индикатор вчера в 14:22
Общество

Обязательная маркировка лекарств будет введена с 1 июля 2020 года

С 1 июля 2020 года будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Российская газета 05:54
Армия и оружие

Трамп выступил с обращением к нации после ракетной атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке.
Lenta.ru вчера в 11:28
Транспорт

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Газета.Ru 06:12
Технологии

Twitter хочет ограничить ответы на твиты

Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
УтроNews 01:19
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Волочкова больше не стесняется демонстрировать голую грудь

Волочкова больше не стесняется демонстрировать голую грудь Прославленная балерина решилась пойти ва-банк.
Экспресс газета вчера в 14:49
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Sport.ru вчера в 13:44
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Политика

Путин прибыл в Стамбул на открытие газопровода «Турецкий поток»

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Владимир Путин примет участие в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».
Профиль 07 января в 15:42
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Политика

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Lenta.ru 07 января в 14:17
Происшествия

Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen

Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье.
Lenta.ru 04:52
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