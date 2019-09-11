Футбол

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Российский футбольный союз (РФС) огласил время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России. Игра будет проходить в Красноярске 25 сентября. Как сообщает РФС, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.
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