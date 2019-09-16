Футбол
Москва 24Стало известно время освобождения Кокорина и Мамаева из колонии
В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам. 6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных.
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